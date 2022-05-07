ABD ile Rusya arasında istihbarat krizi büyüyor

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında sahada gözler Mariupol ve Donetsk'e kilitlenmişken, arka planda ise Moskova ile Washington yönetimi arasındaki kriz derinleşiyor. ABD basınında ardı ardına yayınlanan haberler tansiyonun yükselmesine neden oldu. Önceki günkü haberlerde Rus generallerin hedef alındığı operasyonlarda istihbarat bilgilerini Ukrayna tarafına ABD'nin verdiği iddia edilmişti. Dün de Amerikan medyasında çıkan haberlere göre, Ukrayna'nın Karadeniz'de Rus kruvazör gemisi Moskova'yı 14 Nisan'da batırmasında Amerikan istihbaratının rolü oldu. 510 denizciyi taşıyan Moskova gemisi, Rusya'nın Karadeniz donanmasının gözbebeğiydi. Batırılışı hem askeri hem de sembolik planda ciddi bir darbe olarak yorumlanmıştı.ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan konuya ilişkin bir yorum gelmedi ancak bir sözcü, ABD'nin Ukrayna'ya savunma amaçlı istihbarat verdiğini belirtti. Pentagon'dan dün yapılan diğer bir açıklamada "ABD, Rus askeri liderlerinin konumu hakkında istihbarat paylaşmıyor" denilerek önceki günkü haberler yalanlandı.Öte yandan dün ortaya atılan başka bir iddiada Ukrayna'nın bir Rus savaş gemisini daha vurduğu öne sürüldü. Karadeniz'de Rus donanmasına ait fırkateyn Admiral Makarov'un, Ukrayna ordusu tarafından Neptün füzeleriyle vurulduğu iddia edildi. Konu ile alakalı her iki ülkeden açıklama gelmedi. BBC'ye konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise Rus askerlerinin Ukrayna saldırılarına başlamadan önceki haline çekilmesiyle barışın mümkün olabileceğini söyledi.ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, 8-9 Mayıs'ta Türkiye'yi ziyareti öncesinde Anadolu Ajansı'na konuştu. Thomas-Greenfield, Suriye'nin kuzeybatısındaki yaklaşık 5 milyon kişiye ulaşan ve hayati önem taşıyan uluslararası insani yardım malzemelerinin gönderildiği Cilvegözü sınır kapısını ikinci kez ziyaret edecek. Thomas-Greenfield, "Türkiye'nin Ukrayna'da diplomatik çözüm bulmaya yönelik rolünü destekliyoruz. ABD olarak Türk yetkililerle neler yapıldığına dair birtakım görüşmeler yaptık. Bu savaşa diplomatik çözüm bulmaya yönelik tüm çabaları destekliyoruz" dedi.Ukrayna'nın liman kenti Mariupol'deki Azovstal Çelik Fabrikası'ndaki çatışmalar dün şiddetlenerek devam etti. Bu tesis Rusya'nın güneydeki hedeflerine ulaşması açısından kilit konumda. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada ise fabrikandan 500 Ukraynalının daha kurtarıldığı bildirildi. Fabrikada hâlâ 20'si çocuk 200 sivil var. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus güçlerinin tüm sivillere güvenli bir tahliye koridoru sağlamaya hazır olduğunu ancak askerlerin teslim olması gerektiğini ifade etti. Diğer taraftan ülkenin doğusundaki çatışmalar da sürüyor. Ukrayna'dan "Rus birliklerinin Harkov ve Donetsk'te ilerlemek için 'başarısız' girişimlerde bulundu" açıklaması geldi.Uluslararası Af Örgütü, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında Rus birliklerince işlenen savaş suçlarını belgeleyen bir rapor hazırladı. Örgüt, sorumluların yargı önünde hesap vermesini talep etti.