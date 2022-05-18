‘ABD ile sorunları çözmek istiyoruz’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, Türk-Amerikan toplumu üyeleriyle bir araya geldikten sonra İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.Türkevi'nde, Türk-Amerikan toplumu üyeleriyle buluşmasında konuşan Çavuşoğlu, "ABD ile ilişkilerimizde yaşadığımız sorunları çözmek istiyoruz. Roma'daki toplantı, Cumhurbaşkanımız ile Biden arasındaki görüşme, bu anlamda önemli bir görüşme oldu" dedi.Çavuşoğlu, Türkiye'nin dünya barışına katkı sağladığını, Rusya-Ukrayna savaşının çözümü konusunda da yoğun bir çaba sarf ettiğini anlattı. Çavuşoğlu, BM Genel Merkezi'nde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'le buluşmadan önce İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin, "Güvenlik endişelerini anlıyoruz ve Türkiye'nin de güvenlik endişeleri karşılanmalı" dedi.Çavuşoğlu, Blinken'le buluşması sonrasında yaptığı açıklamada ise "çok pozitif" bir görüşme olduğunu söyledi. ABD ile Türkiye arasında F-16 satışı konusundaki görüşmelerin olumlu seyrettiğini belirten Çavuşoğlu, NATO'ya üye olmak isteyen ülkelerin Türkiye'yi hedef alan terör örgütlerine desteğinin kabul edilemez olduğunu da kaydetti.Çavuşoğlu, Blinken'ın, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda "Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi için gerekli mesajları vereceğini" söylediğini aktardı. Blinken, Ukrayna konusunda Türkiye'ye teşekkür ederken yapılan ortak açıklamada "Türkiye ve ABD, mevcut jeopolitik sınamalar karşısında birlikte ve yakın çalışma kararlılığındadır" denildi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin güvenlik endişelerinin karşılanabileceğini, ABD'nin de süreçte rol oynadığını açıkladı.CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Almanya Başbakanı Dış Politika Danışmanı Jens Plötner, İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Robert Rydberg, Finlandiya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Petri Hakkarainen, Birleşik Krallık Ulusal Güvenlik Danışmanı Stephen Lovegrove ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvuruları bağlamında, Türkiye'nin ulusal güvenlik kaygılarının giderilmesine yönelik somut adımların atılması beklentisi muhataplara iletilirken, Türkiye'nin beklentilerinin karşılanmaması durumunda sürecin ilerlemesinin söz konusu olmayacağının altı çizildi.