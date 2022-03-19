‘ABD ile Türkiye ilişkileri iyi gidiyor’

İngiliz BBC kanalı, Rusya - Ukrayna Savaşı üzerinden Türkiye ile ABD arasındaki ilişkileri irdeleyen bir haber yayınladı. Haberde "Rusya'nın Ukrayna saldırıları son yıllarda inişli çıkışlı bir süreç izleyen Türk-Amerikan ilişkilerinde dengeleri değiştirmişe benziyor. Türkiye'nin politikaları ve diplomatik çözüm için çaba göstermesi, Washington'dan takdir ve teşekkür mesajlarını getiriyor" denildi. Haberde ayrıca "Diplomatik kaynaklara göre, gelecek hafta düzenlenecek NATO Zirvesi
sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile ABD Başkanı Joe Biden
arasında bir görüşme olması sürpriz sayılmamalı" ifadelerine yer verildi.