ABD ile YPG/PKK yine rahat durmuyor! Binlerce silahlı unsuru o bölgeye yerleştirdiler

ABD PARASI AKMAYA BAŞLADI

BAŞVURUSU kabul edilen kişilere aylık 820 biner Suriye lirası (230 dolar) maaş bağlandı. YPG/PKK'nın paravan isim olarak kullandığı "SDG"nin çatısı altında kurulan yapıya, maaş karşılığı girmek için yapılan başvurulardan 7 bini kabul edildi. Yeni silahlı gruba El Cezire Muhafızları adı verildi. Yaklaşık 2 haftalık hızlandırılmış silahlı eğitimlerin ardından ilk etapta binlerce Arap yaklaşık 3 hafta önce Suriye'nin Irak sınırında konuşlandırıldı. ABD'nin ilk planlarında Türkiye sınırı da vardı. Türkiye sınırı için de benzer bir planın peşinde olup olmadığı merak konusu.