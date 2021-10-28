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Giriş Tarihi: 28.10.2021 06:36 Son Güncelleme: 28.10.2021 07:04

ABD ile YPG/PKK yine rahat durmuyor! Binlerce silahlı unsuru o bölgeye yerleştirdiler

SABAH
ABD ile YPG/PKK yine rahat durmuyor! Binlerce silahlı unsuru o bölgeye yerleştirdiler

ABD’nin fonladığı terör örgütü YPG/PKK, aylık 230 dolar vererek binlerce Arap savaşçıyı Irak sınırında aktif hale getirdi. Türkiye sınırı planları ise merak ediliyor. Öte yandan; Türkiye'nin askeri-diplomatik başarıları 2018 ve 2019 yılında benzer planları sekteye uğratmıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 2017'nin sonlarında "DEAŞ'ın canlanmasını önlemek" gerekçesiyle Suriye'de sınır muhafız birlikleri kurma planlarını uygulamaya koymuş ancak Türkiye'nin diplomatik ve askeri baskılarıyla plan hayata geçememişti. Türkiye'nin Ocak 2018'de Zeytin Dalı Harekatı ve Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nı yapması ABD ordusunun planlarını sekteye uğratmıştı.

ZORUNLU ASKERLİK

Anadolu Ajansı'nın saha araştırmasıyla elde ettiği bilgilere göre, mart ayında ABD'nin isteği doğrultusunda, "SDG" adını kullanan YPG/PKK, Fırat Nehri'nin doğusunda içinde az sayıda Kürt unsurun yer alacağı ancak büyük bölümü Araplardan meydana gelecek yeni bir yapılanma süreci başlattı. Örgütün "zorunlu askerlik" adı altında Araplardan çok sayıda kişiyi alıkoyması haziran ayında Münbiç ve Rakka'da tepkilere neden oldu. YPG/PKK sivillerin üzerine ateş açarak ölümlere yol açtı. Olaylar büyüyünce örgüt geri adım atıp uygulamayı askıya aldı.

ABD PARASI AKMAYA BAŞLADI

BAŞVURUSU kabul edilen kişilere aylık 820 biner Suriye lirası (230 dolar) maaş bağlandı. YPG/PKK'nın paravan isim olarak kullandığı "SDG"nin çatısı altında kurulan yapıya, maaş karşılığı girmek için yapılan başvurulardan 7 bini kabul edildi. Yeni silahlı gruba El Cezire Muhafızları adı verildi. Yaklaşık 2 haftalık hızlandırılmış silahlı eğitimlerin ardından ilk etapta binlerce Arap yaklaşık 3 hafta önce Suriye'nin Irak sınırında konuşlandırıldı. ABD'nin ilk planlarında Türkiye sınırı da vardı. Türkiye sınırı için de benzer bir planın peşinde olup olmadığı merak konusu.

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ABD ile YPG/PKK yine rahat durmuyor! Binlerce silahlı unsuru o bölgeye yerleştirdiler
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