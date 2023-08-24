ABD Irak’ta yeniden mi konuşlanacak? Bağdat yönetiminden açıklama geldi

Bağdat yönetimi, ABD askerlerinin son günlerde ülke içindeki hareketliliğinin Irak ile ilgili olduğu iddialarını yalanlarken, bu durumun Suriye'yle alakalı olduğunu ifade ediyor. Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Güvenlik Danışmanı Halid el-Yakubi, ABD güçlerinin son günlerde Irak'taki askeri hareketliliği ve bu askerlerin Irak'ta yeniden konuşlandırılacağı iddialarıyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu. ABD'nin Irak'a askeri sevkiyat yaptığı yönündeki iddiaların "asılsız" olduğunu söyleyen Yakubi, "ABD askerlerinin hareketliliğini ve yeniden Irak'ta konuşlanacağı haberlerini sadece bazı basın organlarından duyuyoruz ancak resmi kaynaklar bunu doğrulamıyor." dedi.