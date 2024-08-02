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Giriş Tarihi: 3.8.2024

‘ABD işimize burnunu sokmasın’

‘ABD işimize burnunu sokmasın’
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın ülkedeki devlet başkanı seçimine ilişkin yaptığı açıklamaya tepki göstererek, "ABD, Venezuela'nın içişlerine burnunu sokma" dedi. Blinken, Venezuela'daki devlet başkanı seçimini muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez'in açık ara kazandığını öne sürdü. Venezuela'da 28 Temmuz'da devlet başkanı seçimleri düzenlenmişti. Venezuela Seçim Konseyi'nin açıkladığı sonuçlara göre, Nicolas Maduro yüzde 51.20 ile devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı.
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‘ABD işimize burnunu sokmasın’
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