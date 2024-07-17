ABD-İsrail hattında kritik görüşme! Yeni saldırılar için hareket geçtiler

Açıklamada, Austin ve Gallant'ın, "Hamas'ın kalıcı bir yenilgiye uğratılması" ve "ABD vatandaşları da dahil olmak üzere" esirlerin güvenli şekilde serbest bırakılması yönündeki isteklerini yineledikleri bildirildi.

Pentagon'dan dün gelen açıklamada Gazze'de "savaşın şüphesiz trajik olduğu", "çok fazla sivilin öldüğü" ve medyada dolaşan görüntülerin "yürek parçalayıcı" olduğu belirtilmişti.