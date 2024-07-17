ABD-İsrail hattında kritik görüşme! Yeni saldırılar için hareket geçtiler

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile yaptığı telefon görüşmesinde, Lübnan'daki Hizbullah Hareketi'yle yaşanan çatışmaları ele aldı. ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamada, Austin ve Gallant'ın, İsrail'in kuzeyinde Hizbullah'la yaşanan çatışmalar hakkında görüştüğü, Washington ile Tel Aviv arasında askeri işbirliğini artırma fırsatlarını ele aldıkları belirtildi.
Açıklamada, ikilinin insani yardımların Filistinlilere ulaştırılması için Gazze sahiline kurulan yüzer iskele hakkında da görüştükleri ifade edildi. Austin'in, Müşterek Kıyı Lojistik Mekanizması'nın (JLOTS) "yakında faaliyetlerini durduracağını" söylediği aktarılan açıklamada, ABD'li Bakan'ın tüm kara geçişlerinden insani yardım akışının artırılmasının ve Gazze'de dağıtılmak üzere Aşdod Limanı'na yapılan yardım teslimatlarının desteklenmesinin önemini vurguladığı kaydedildi.
Açıklamada, Austin ve Gallant'ın, "Hamas'ın kalıcı bir yenilgiye uğratılması" ve "ABD vatandaşları da dahil olmak üzere" esirlerin güvenli şekilde serbest bırakılması yönündeki isteklerini yineledikleri bildirildi.
Pentagon'dan dün gelen açıklamada Gazze'de "savaşın şüphesiz trajik olduğu", "çok fazla sivilin öldüğü" ve medyada dolaşan görüntülerin "yürek parçalayıcı" olduğu belirtilmişti.
Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında konuştu. Önceki gün 30'dan fazla sivilin hayatını kaybettiği İsrail'in Gazze'deki okul saldırısında, "ABD yapımı silahların kullanıldığı" yönündeki haberlere, Pentagon'un tepkisinin ne olduğu sorusuna Ryder, "Basında çıkan haberleri gördüm ama operasyonları hakkında konuşmak için sizi İsrail'e yönlendirmem gerekecek." yanıtını verdi.
Ryder, sivillere yönelik zararın azaltılması konusunda İsrailli ortaklarıyla açık şekilde görüşmeye devam ettiklerini aktararak, "Hepimizin, bu savaşın şüphesiz trajik olduğu konusunda hemfikir olduğumuza inanıyorum. Çok fazla sivil öldü. Gördüğümüz görüntüler yürek parçalıyor." ifadesini kullandı.
İsrail'in, sivil kayıplar konusunda daha fazlasını yapması gerektiğini bildiklerini kaydeden Ryder, bunu onlara iletmeye devam edeceklerini vurguladı.
Ryder, sivil kayıplar konusunda Hamas'ın da "sorumluluğu olduğunu" savunarak, Hamas'ı "aktif askeri operasyonlar" sırasında "sivil nüfusun arasına yerleşmekle" suçladı.