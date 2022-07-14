ABD İsrail için harekete geçti: Muafiyet tanınacak

İkili, ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Lapid, burada yaptığı açıklamada Biden'a hitaben, İran'ın nükleer faaliyetlerine karşı "diplomasinin işe yaramayacağını" söyledi. "Dünyadaki tek Yahudi devletini yok etmek istiyorlar. Buna asla izin vermeyeceğimiz." diyen İsrail Başbakanı, "Kelimeler onları durduramayacak. Sayın Başkan, diplomasi onları durduramayacak. İran'ı durduracak tek şey, nükleer programlarını geliştirmeye devam ederlerse özgür dünyanın güç kullanacağını bilmektir. Onları durdurmanın tek yolu, masaya güvenilir bir askeri tehdit koymaktır." ifadelerini kullandı.

BIDEN'DAN PUTİN'E SERT SÖZLER

ABD Başkanı Biden ise Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşa işaret ederek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i eleştirdi.

Biden, şunları kaydetti: "Putin'in Ukrayna'ya saldırısı, dünyanın her yerinde barış ve istikrar için bir meydan okumadır. Putin'in savaşı stratejik bir başarısızlık olmalı ve özgür dünya, Ukrayna'nın demokrasiye ulaşmasına yardım etme kararlılığımızı desteklemelidir. ABD, Rus şiddeti tarafından harap olan ve yerlerinden edilen Ukrayna ve Ukraynalıları desteklemeye devam edecektir."

FİLİSTİN VURGUSU

İsrail ile Filistin arasında kalıcı barışın sağlanması için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Biden, şöyle konuşu: "İsrail; bağımsız, demokratik ve Yahudi bir devlet olarak kalmalıdır. Bunu sağlamanın da en iyi yolu, her iki halkın yan yana barış ve güvenlik içinde yaşayacağı iki devletli bir çözümdür."