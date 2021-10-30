ABD istihbaratından çarpıcı koronavirüs açıklaması! Koronavirüs biyolojik silah olarak mı üretildi?

Virüsün biyolojik silah olarak kullanılmak amacıyla geliştirilmediği konusunda kesin yargıya varılmış olduğu vurgulanan raporda, istihbaratçıların virüsün olası kaynağı konusunda bölünmüş durumda olduğu aktarıldı.

Dört istihbarat servisinin virüsün enfekte bir hayvandan veya başka bir virüsten kaynaklandığını değerlendirdiği ancak bu sonuca güven seviyesinin "düşük" olduğu belirtildi.