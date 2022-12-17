ABD, Japonya’nın 77 yıllık savaşı terk stratejisini değiştirmesini memnuniyetle karşıladı

Japonya'nın "Ulusal Güvenlik Stratejisi", "Ulusal Savunma Esasları" ve "Uzun Vadeli Savunma Programı" belgelerindeki doktrinlerini güncellemesinin yankıları sürüyor.

İkinci Dünya Savaşı'nda teslim olmasından sonra ABD ve müttefik kuvvetlerle imzaladığı San Francisco Barış Anlaşması'nın ardından 1947'de kabul edilen Anayasa'nın 9'uncu maddesi kapsamında "savaşı terk" ve "barışçı" politikasından geri adım atan Japonya'ya ilk tebrik ABD'den geldi.

ABD Başkanı Joe Biden, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "ABD bu kritik anda Japonya'nın yanında duruyor. İttifakımız, özgür ve açık Hint-Pasifik'in mihenk taşıdır ve Japonya'nın barış ve refaha katkılarını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ise yaptığı yazılı açıklamada, "Japonya'nın uluslararası kurallara dayalı düzeni ile özgür ve açık bir Hint-Pasifik'i destekleme konusundaki kararlı taahhüdünü yansıtan Japonya'nın güncellenmiş strateji belgelerinin yayınlanmasını memnuniyetle karşılıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Japonya'nın yeni yayınlanan Ulusal Savunma Stratejisi ile ABD Ulusal Savunma Stratejisi'nde belirtilen vizyon ve öncelikler arasında önemli bir uyum olduğunu belirten Austin, her ikisi de iki ülke arasındaki ittifakı modernize etmenin, entegre caydırıcılığı güçlendirmenin, gelişen bölgesel ve küresel güvenlik sorunlarını işbirliği yoluyla ele almanın temelini oluşturduğunu belirtti.

Austin, "Japonya'nın karşı saldırı yetenekleri de dahil bölgesel caydırıcılığı güçlendiren yeni yetenekler edinme kararını destekliyoruz." ifadesini kullandı.

ABD'li Bakan, Japonya'nın savunma harcamalarını 2027 yılına kadar Gayri Safi Milli Hasılasının yüzde 2'sine çıkarma kararını da takdir ettiğini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da yazılı bir açıklama yaparak Japonya'nın yeni savunma ve güvenlik stratejisinden duyduğu memnuniyeti belirtti.

Blinken, "Japonya'nın, bu yeni belgelerde ana hatları çizildiği üzere gelişmiş rollere, misyonlara ve yeteneklere daha fazla yatırım yaparak, ABD, diğer müttefik ve ortaklarla daha yakın savunma işbirliği yoluyla İttifakımızı modernize etme taahhüdünü takdir ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Güncellenen savunma politikalarına göre Japonya, Çin'i "en büyük stratejik sınama", Kuzey Kore'yi ise "eskisinden daha ciddi ve daha yakın bir tehdit" olarak nitelendiriyor.

Stratejiye göre, acil durumda Japonya, saldırıları caydırmak amacıyla "diğer bir ülkenin topraklarına doğrudan karşı saldırı" imkanına sahip askeri kapasite edinebilecek.

2023 mali yılından itibaren 5 yıllık savunma bütçesi 43 trilyon yene (315 milyar dolar), 2027 itibarıyla yıllık savunma bütçesi, gayri safi milli hasılasının yüzde 2'sine çıkarılacak.