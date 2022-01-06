ABD: Kazakistan’ın talebine ilişkin soru işaretlerimiz var

Psaki, "KGAÖ'nün Kazakistan'a barış güçleri gönderdiğine ilişkin haberleri yakından takip ediyoruz. Kazakistan'ın bu talebinin içeriğine ve bunun meşru olup olmadığına ilişkin soru işaretlerimiz var. Şu anda dünyanın insan haklarına aykırı bir şeyi izleyip izlemediğini bilemiyoruz." diye konuştu.

Sözcü Psaki, KGAÖ güçlerini, sorunun barışçıl yollarla çözülmesi için insan haklarına saygılı bir şekilde hareket etmeye çağırdı.