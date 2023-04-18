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Giriş Tarihi: 19.4.2023

ABD Kongresi’nde ‘asrın afeti’ sergisi

ABD Kongresi’nde ‘asrın afeti’ sergisi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ABD Kongre binasında Kahramanmaraş merkezli depremlerin neden olduğu yıkımı gösteren fotoğrafları sergiledi. İletişim Başkanlığı, 16-21 Nisan 2023 tarihlerinde ABD'de "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin bir dizi panel ve görüşmeler yapıyor. Bu çalışmaların bir parçası olarak İletişim Başkanlığı, Kongre'nin Rayburn binasında depremlerin yıkımını gösteren ve 20'den fazla fotoğrafın sergilendiği Asrın Afeti Fotoğraf Sergisi'ni açtı.
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ABD Kongresi’nde ‘asrın afeti’ sergisi
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