ABD Kongresi’nde Gazze ve Yemen protestosu

ABD Anayasası'nın bulunduğu kutunun üzerine kırmızı toz döken iki eylemci, çevrede kendilerine bakan kişilere yönelik yaptığı konuşmada, "Temiz hava ve suyu, sadece beyaz adam değil, dünyadaki herkes hakkediyor. ABD'nin fosil yakıtı desteklemeyi bırakıp iklim değişikliği sorununa çare bulması lazım." şeklinde ifadeler kullandı.