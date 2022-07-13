ABD Kongresi’nden F-16 engelinde geri adım

Yunan lobisine yakınlığı ile bilinen ABD'li kongre üyesi Chris Pappas, Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin tasarısını geri çekti. Temsilciler Meclisi Kurallar Komitesi, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) 2023 bütçesini içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısını görüştü. New Hampshire vekili Demokrat Pappas'ın, çok sayıda Kongre üyesinin desteği ile NDAA tasarısına eklenmek üzere verdiği ve ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışını engellemeyi amaçlayan tasarısı da gündeme geldi. New Hampshire vekilinin Türkiye'nin ismini zikretmeden "bir NATO müttefikine yönelik mükerrer yetkisiz hava sahası ihlallerinde bulunan bir ülkeye" silah satışının yapılmasını yasaklayan ilk tasarısının "tekrar değerlendirmek üzere geri çekildiği" bildirildi. İkinci tasarısının ise "revize edildiği" belirtildi.