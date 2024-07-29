ABD Kongresine yalan söyledi

Uluslararası yardım kuruluşu ActionAid, soykırım yanlısı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresinde yaptığı konuşmada "Gazze'ye giren yardım tırlarıyla ilgili verdiği rakamların gerçeği yansıtmadığını" bildirdi. ActionAid'in İngiltere Ofisi İnsani Yardım Politikası Başkanı Ziad Issa, "Netanyahu'nun ABD Kongresindeki konuşmasında, 7 Ekim'den itibaren Gazze'ye 40 bin kamyonun ulaştığını söylediğini duyduk. Bu kadar sayıda kamyonun Gazze'ye ulaşmasına izin vermekten duyduğu gururu dinlemek gerçekten dehşet verici çünkü bu, ihtiyacımız olanın ve Gazze'ye önceden giren miktarın çok gerisinde" dedi.