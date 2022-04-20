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Giriş Tarihi: 20.4.2022 18:08 Son Güncelleme: 20.4.2022 18:08

ABD, Kovid-19 nedeniyle Türkiye'ye uyguladığı seyahat uyarısını gevşetti

ABD, Kovid-19 nedeniyle Türkiye’ye uyguladığı seyahat uyarısını gevşetti

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), daha önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla birçok ülkeyle birlikte Türkiye'ye de uyguladığı seyahat uyarısını gevşetti.

ABD Hastalıkları Kontrol Önleme Merkezinin (CDC), Türkiye'yi Kovid-19 nedeniyle seyahat edilmemesi gereken ülkeler listesinden çıkarmasının ardından, ABD Dışişleri Bakanlığı da Türkiye'ye ilişkin seyahat uyarısını güncelledi.

TÜRKİYE'NİN DURUMU İKİNCİ SEVİYEYE DÜŞÜRÜLEREK İYİLEŞTİRİLDİ

Bakanlığın sitesinde yer alan seyahat uyarısında, Türkiye'nin durumu, "seyahat etmeyin" olarak bilinen 4. seviyeden "ihtiyatlı davranın" olarak bilinen 2. seviyeye düşürülerek iyileştirildi.

Seyahat uyarısında, ayrıca Amerikan vatandaşlarının Suriye sınırına yakın bölgelere ve Şırnak ile Hakkari'ye seyahat etmemesi de tavsiye edildi.

NE OLMUŞTU?

CDC, Türkiye dahil 90 ülkeyi Kovid-19 nedeniyle seyahat edilmemesi gereken ülkeler listesinden çıkarmıştı.

Kurumdan yapılan açıklamada, söz konusu ülkelerin "Seyahat etmeyin" uyarısı olan 4. seviyeden, özellikle aşısız ABD vatandaşlarının gitmesinin önerilmediği 3. seviyeye indirildiği belirtilmişti.

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ABD, Kovid-19 nedeniyle Türkiye'ye uyguladığı seyahat uyarısını gevşetti
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