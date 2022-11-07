ABD medyası ‘çok gizli’ görüşmeyi ifşa etti! Beyaz Saray yetkilileri Putin’in danışmanlarıyla ne konuştu?

GİZLİ GÖRÜŞMELERİN HEDEFİNDE NÜKLEER SİLAHLAR VAR

'Çok gizli' olarak sınıflandırılan görüşmede, Rusya'nın nükleer silah kullanma ihtimallerinin ele alındığı bildirildi. WSJ, görüşmenin, Ukrayna'da nükleer silah kullanımı riskini azaltmak için yapıldığını belirtti.

Gazeteye konuşan yetkililer, Sullivan'ın Rus yetkililerle yaptığı görüşmeler hakkında umutlu olmadığını söyledi. Anlaşma sağlanamadığı söylenen görüşmelerin buna rağmen Rusya ile iletişim kanalının oluşturulmasında önemli bir rolü olduğuna dikkat çekildi.