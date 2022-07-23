ABD medyasından SİHA yorumu: Türkiye güç merkezi oldu

Suriye, Irak, Libya, Azerbaycan ve dahası... Türk savunma sanayiinin geliştirdiği insansız silahlı ve silahsız hava araçları (İHA / SİHA) dünya basınında geniş ilgi görmeye devam ediyor. Bu kez ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi, Türk SİHA'larını haberleştirdi. Yazıda ayrıca Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'le yapılan röportaja da yer verildi.Haber "Türkiye'nin silah üreten bir güç merkezi olma yolunda yirmi yıl süren projesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan için meyvelerini vermeye başlıyor" cümlesiyle başladı.Söz konusu İHA ve SİHA'ların Türkiye'yi silah sanayii için güç merkezi yaptığı kaydedilen haberde Türkiye'nin son iki yıldır küresel bir oyuncu haline geldiği vurgulandı. Türkiye'nin ürettiği düşük maliyetli insansız hava araçlarının Ukrayna-Rusya Savaşı'nda güç dengesinin değişmesine katkı sağladığı ifade edilen haberde, Erdoğan hükümetinin ABD'ye ve diğer yabancı askeri tedarikçilere olan bağımlılığı azalttığı vurgulandı. Savunma Sanayii Başkanı Demir'in "Yüzde yüz bağımsız olmaya çalışmanın mümkün ve mantıklı bir şey olmadığını biliyoruz. Buradaki anahtar, ne zaman olursa olsun ulusal çıkarlarımızı korumamız gerektiğidir" şeklindeki sözleri yer aldı. Wall Street Journal ekibi ayrıca Ankara'daki insansız kara araçları ve robotik firması Elektroland Defence'in fabrikasını da ziyaret etti.