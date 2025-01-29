ABD Mısır arasında Gazze görüşmesi: İnsani yardıma vurgu

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rubio ve Mısırlı mevkidaşı Abdulati'nin telefonda görüştüğü belirtildi. Açıklamada, görüşmede Gazze'deki son gelişmelerin ve arabuluculuk çabalarının masaya yatırıldığı kaydedildi.

Rubio'nun, esirlerin serbest kalmasını sağlayan ateşkes anlaşmasındaki rolü dolayısıyla Mısır'a teşekkürlerini ilettiği aktarılan açıklamada, tarafların, Gazze genelinde devam eden insani yardım akışının kolaylaştırılmasına yönelik memnuniyetlerini de dile getirdiği vurgulandı.

Açıklamada, "Bakan Rubio, Hamas'ın Gazze'yi yeniden yönetememesi ve İsrail'i tehdit edememesini sağlamak için çatışma sonrası yapılacak planlamada yakın işbirliğinin önemini vurguladı." ifadesine yer verildi.

Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda Gazze'de İsrail ile Hamas arasında ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılmıştı. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılacak.