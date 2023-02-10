Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri ABD: Nikaragua, ABD'ye yerleşmeleri koşuluyla 222 siyasi tutukluyu serbest bıraktı
Giriş Tarihi: 10.2.2023 00:27

ABD: Nikaragua, ABD'ye yerleşmeleri koşuluyla 222 siyasi tutukluyu serbest bıraktı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Nikaragua’nın aralarında muhalif siyasiler, öğrenciler, ve gazetecilerin de bulunduğu 222 siyasi tutukluyu, serbest bırakarak ABD gönderdiğini açıkladı.

AA
ABD: Nikaragua, ABD’ye yerleşmeleri koşuluyla 222 siyasi tutukluyu serbest bıraktı

Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün ABD, temel özgürlüklerini kullandıkları için Nikaragua Hükümeti tarafından hapse atılan ve uzun süre haksız tutukluluklara katlanan 222 kişiyi memnuniyetle karşılıyor." ifadelerini kullandı.

Biri ABD vatandaşı olan bu kişilerin Nikaragua tarafından serbest bırakılmasını, "yapıcı bir adım" olarak niteleyen Blinken, bu adımın iki ülke arasında diyalog kurulmasına kapı açtığını belitti.

Blinken, bu gelişmenin, Amerikan diplomasisinin bir sonucu olduğunu ifade ederek, "Nikaragua'dan serbest bırakılan kişiler arasında siyasi ve ticari liderler, gazeteciler, sivil toplum temsilcileri ve öğrenciler var. Bu kişilerin Nikaragua'dan serbest bırakılmalarının ardından ABD Dulles Uluslararası Havalimanı'na güvenli ulaşımları sağlandı. Bunlar bugün geldi." bilgisini verdi.

Konuya günlük basın toplantısında değinen ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, kararın tek taraflı olarak Nikaragua Hükümetince bu kişilerin ABD'ye gitmeleri koşuluyla alındığını söyledi.

Price, "Onları ülkeye almayı kabul ettik, bunun ABD angajmanlarının bir sonucu olduğunu ifade ederken, aslında uzun bir süredir bu kişilerin temel özgürlüklerini kullandıkları için Nikaragua hapishanelerinden salıverilmesi çağrısında bulunduğumuzu kastediyoruz." dedi.

Sözcü, bu kişilerin insani sığınma hakkı kapsamında ABD'de bulunduklarını ve ABD'ye yerleştirilmek üzere ilgili bakanlık ve kurumların çalışma yürüttüğünü söyledi.

Serbest bırakılanlar arasında Nikaragua'da eski cumhurbaşkanı adayları Arturo Cruz, Juan Sebastian Chamorro Garcia, Miguel Mora ve Medardo Mairena'nın yanı sıra önde gelen öğrenci aktivisti Lesther Aleman da var.

ARKADAŞINA GÖNDER
ABD: Nikaragua, ABD'ye yerleşmeleri koşuluyla 222 siyasi tutukluyu serbest bıraktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA