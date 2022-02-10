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Giriş Tarihi: 10.2.2022 14:48 Son Güncelleme: 10.2.2022 14:57

ABD o bölgeyi işaret etti: Tüm dünyayı ilgilendiriyor

ABD o bölgeyi işaret etti: Tüm dünyayı ilgilendiriyor

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği endişeleri her geçen gün artarken ABD'den dikkat çeken açıklamalar geldi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin şu anda Ukrayna-Rusya kriziyle uğraştığını ancak yüzyılın, Hint-Pasifik bölgesinde yaşananlarla şekilleneceğini ifade etti!

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna krizine rağmen ülkesinin uzun vadede Hint-Pasifik bölgesine odaklanacağını bildirdi. Avusturalya, Hindistan, Japonya ve ABD'den oluşan Quad (dörtlü) ittifakının dışişleri bakanlarıyla yapacağı görüşme için Melbourne'de bulunan Blinken, burada yaptığı konuşmada, ABD'nin şu anda Ukrayna-Rusya kriziyle uğraştığını ancak yüzyılın, Hint-Pasifik bölgesinde yaşananlarla şekilleneceğini, ülkesinin uzun vadede buraya odaklanacağını belirtti.

TÜM DÜNYAYI İLGİLENDİRİYOR

Son 5 yılda küresel ekonomik büyümenin 3'te 2'sinin kaydedildiği ve dünya nüfusunun yarısını barındıran Hint-Pasifik'in dünyanın en hızlı büyüyen bölgesi olduğunu aktaran Blinken, bölgede olanların tüm dünyayı ilgilendirdiğini, Kovid-19 ve iklim değişikliği gibi sorunlarla bir ülkenin tek başına mücadele edemeyeceğini söyledi.

Bakan Blinken, bu meselelere kafa yoracak, kaynak ayıracak ülkelerden oluşan koalisyonlara, ittifaklara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Quad toplantısına başkanlık edecek Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne de gündemlerinin Kovid-19 aşı dağıtımı, siber teknolojileri, terör, deniz güvenliği, iklim değişikliği ile dezenformasyona karşı mücadele olacağını ifade etti.

ÇİN NÜFUZUNA KARŞI ÇIKMAYI AMAÇLIYOR

Toplantıda Hindistan'ı Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Japonya'yı da Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa temsil edecek. Blinken'ın ziyareti, ABD'nin bölgedeki çıkarlarını sağlamlaştırmayı ve Çin'in artan nüfuzuna karşı çıkmayı amaçlıyor.

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ABD o bölgeyi işaret etti: Tüm dünyayı ilgilendiriyor
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