ABD önce kendine baksın

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken
'in, son yıllarda tek saldırganlığın Rusya'dan kaynaklandığı yönündeki sözlerini değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
, "Bağımsız ülkelerin içişlerine müdahale ve siyasi gündemini değiştirmeyi amaçlayan yüzlerce özel operasyon NATO'nun rutini haline geldi. Yani ABD Dışişleri Bakanı'nın bu tür açıklamaları, Washington'un düzenlediği 'demokrasi zirvesi' için ideolojik zemin hazırlamaya yönelik başarısız girişimden başka bir şey değil. ABD Dışişleri Bakanlığı
, uluslararası hukuku ihlal eden saldırganları aramaya karar verdiyse bu sürece aynanın önünde durarak başlamalı" ifadelerini kullandı. Bu arada ABD istihbaratının WP gazetesine sızdırdığı belgede, Rus ordusunun gelecek yılın başlarından itibaren Ukrayna
'ya farklı cephelerden saldırı başlatacağı öne sürüldü. Belgede, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişimini 175 bin askerle yapacağı iddia edildi. ABD Başkanı Joe Biden
da Rusya'nın Ukrayna'ya karşı askeri bir manevrasını zorlaştırmayı amaçlayan bir dizi kapsamlı girişimden oluşan bir plan üzerinde çalıştığını açıkladı.