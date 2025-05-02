ABD: Önceliğimiz Çin ve İran olacak

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Fox News kanalına verdiği röportajda, Rusya-Ukrayna Savaşı, İran'ın nükleer programı ve Çin ile yaşanan ticaret gerilimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rubio, Çin'le yaşanan ticari gerilimlerin ve İran'ın "nükleer hırsının" dünyanın geleceği açısından Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan daha önemli meseleler olduğunu ifade etti. Rubio, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın "askeri bir çözümü" olmadığını kaydederek, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, Ukrayna'nın tamamını alamaz. Ukrayna, Rusları 2014'te bulundukları yere kadar geri itemez" dedi.