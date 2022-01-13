ABD ordusu alarm verdi! Asker toplayamayınca…

Vereen, füze savunma, özel kuvvetler, sinyal istihbaratı ve savaş alanı silah operasyonlarını koordine eden atış kontrol gibi belirli mesleklere genellikle maksimum ikramiye olan 50 bin doların verileceğini, piyade, istihbarat analisti, muharebe sıhhiyesi, askeri polis, muharebe mühendisi gibi kimselere de yüksek bir miktarın taahhüt edildiğini kaydetti.

ABD'de askerlik zorunlu olmadığı için askeri meslek personelinin dışında kalan askerler süreli olarak istihdam ediliyor.