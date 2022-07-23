ABD ordusu duyurdu: Kendi rekorunu kırdı

ABD Kara Kuvvetleri Özel Çalışmalar Komutanlığı, güneş enerjisiyle çalışan Zephyr adlı insansız hava aracının (İHA), halen devam eden testinde 36 gün havada kalarak kendi rekorunu kırdığını bildirdi. Kara Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamada, Zephyr İHA'sının 15 Haziran'da havalandığı ve halen Arizona üzerinde yaklaşık 70 bin fit irtifada konuşlandırılmış durumda olduğu ifade edildi.

TEK SEFERDE AYLARCA UÇABİLİR

Açıklamada, testin bir parçası olarak Zephyr'in "uluslararası hava sahası" ve deniz üzerindeki ilk görevini tamamladığı belirtildi. Aracın uydu iletişim kontrollerini kullanarak yaptığı en uzun süreli uçuşu olduğu ifade edildi. Zephyr, 2018'de yaklaşık 26 gün havada kalarak rekor kırmıştı.