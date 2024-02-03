ABD, Ortadoğu’yu ateşe atıyor

İsrail'in Gazze'deki katliamlarına en başından beri destek veren ABD yönetimi Ortadoğu'daki saldırılarına da devam ediyor. ABD, Ürdün'de 3 askerinin öldürüldüğü saldırıdan yaklaşık bir hafta sonra, Irak ve Suriye'deki en az 85 hedefe yönelik saldırı düzenledi. ABD, Ürdün'deki saldırıdan İran destekli bir milis grubunu sorumlu tutmuştu. ABD yönetimi önceki geceki misilleme saldırısında 125'ten fazla güdümlü bomba atıldığını duyurdu.Irak, ülkedeki saldırıları nedeniyle ABD'ye nota vereceğini duyurdu. Irak'tan ayrıca "ABD'nin Haşdi Şabi saldırısı bölgedeki güvenliği uçurumun eşiğine getirecek" mesajı yayınlandı. Irak'taki ABD saldırılarında aralarında sivillerin de bulunduğu 16 kişi yaşamını yitirdi. Irak'ta 2 bin 500 ABD askeri bulunuyor.ABD, misilleme saldırılarında Suriye'deki İran destekli grupları da hedef altı. Burada da 18 kişi öldü. Suriye'de de en az 900 ABD askeri var.Ürdün'deki ABD'de üssünde 3 binden fazla ABD askerinin olduğu biliniyor.ABD yönetimi, Irak ve Suriye'nin dışında Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik de sık sık saldırılar düzenliyor. İran, ABD'nin Irak, Suriye ve Yemen'deki hedeflere saldırılarını kınadı.ABD ve Avrupa'dan 800'den fazla kamu görevlisi, hükümetlerinin Gazze savaşında İsrail'e verdiği desteği eleştiren açık bir mektup yayımladı. Kamu görevlileri yayımladıkları bildiride, hükümetlerinin politikalarının "uluslararası hukukun ağır ihlallerine, savaş suçlarına ve hatta etnik temizlik veya soykırıma katkıda bulunduğuna dair makul bir risk" olduğunu ifade etti. Euronews'ün haberine göre metnin, AB kurum ve kuruluşları, Hollanda ve Amerika Birleşik Devletleri'nden kamu görevlileri tarafından koordine edildiği ve Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, İsveç, İsviçre ve İngiltere'den kamu görevlileri tarafından da onaylandığı bildrildi.