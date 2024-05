ABD, özgürlükler konusunda konuşma hakkını kaybetti

ABD'nin Purdue Üniversitesi'nde Medya Çalışmaları Profesörü ve Purdue Küresel Çalışmalar Merkezi Direktörü Burton Lee Artz, Amerika'nın İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin sergilediği tutumla ifade ve diğer özgürlükler konusunda konuşma hakkını kaybettiğini söyledi. Marmara Üniversitesi'nde düzenlenen 16. Geleneksel Küresel İletişim Derneği Konferansı için İstanbul'a gelen Amerikalı Profesör Artz, "ABD'nin tepkisi, Ukrayna'dan Gazze'ye, Tayvan'a, Latin Amerika'ya ve Haiti'ye kadar her zaman askeri bir karşılık olmuştur. Bu da ABD'nin demokrasi, özgürlük ve hukukun üstünlüğü hakkında söylemek istediği her şeyin altını oymaktadır" eleştirisinde bulundu. ABD'nin sık sık hukukun üstünlüğünden söz ettiğine dikkati çeken Artz, şu ifadeleri kullandı: "İsrail'in Gazze'de yaptığı her şey, uluslararası hukuku ihlal ediyor. ABD'nin başka herhangi bir ülkeye hukukun üstünlüğüne uymalarının gerektiğini söylemesi ikiyüzlülüktür. İfade özgürlüğünün ve akademik özgürlüğün gerekliliklerini ihlal ediyor. Bu, bana Vietnam Savaşı karşıtı gösterileri hatırlatıyor. Öğrenciler, başlangıçta ABD'nin Vietnam'daki savaşını protesto ettikleri için alay konusu olmuşlardı."