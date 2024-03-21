ABD polisi suçlu fotoğraflarına ‘oyuncak’ kafası koydu

Polis bir süredir şüpheli fotoğraflarına yaptığı montaj ile ilgili olarak Salı günü yaptığı açıklamada, "1 Ocak'ta yürürlüğe giren yeni bir yasa, Kaliforniya'daki kolluk kuvvetlerinin şüpheli fotoğraflarını ve sabıka fotoğraflarını nasıl ve ne zaman paylaşacaklarını kısıtlıyor.