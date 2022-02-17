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Giriş Tarihi: 17.2.2022 13:55 Son Güncelleme: 17.2.2022 14:05

ABD polisinden skandal müdahale! Siyahi genci...

AA
ABD polisinden skandal müdahale! Siyahi genci...

ABD'de sık sık uyguladıkları orantısız güç ve ayrımcı politikaları nedeniyle eleştiri konusu olan polis teşkilantında yine tepki çeken bir uygulamaya imza atıldı. Ülkenin New Jersey eyaletinde bir AVM'de kavga eden iki gence polis müdahale etti. Biri beyaz diğeri ise siyahi olan gençlere, polisin uyguladığı iki farklı tavır, olay yarattı.

ABD'de polisin siyahi gence müdahalesi tepkilere neden oldu. Ülkenin New Jersey eyaletinde, polisin kavga eden biri siyahi biri beyaz iki gence farklı muamelesi sosyal medyada tepki çekti.

SİYAHİ GENCE SERT MÜDAHALE

New Jersey'de Bridgewater Commons adlı alışveriş merkezinde biri siyahi iki genç arasındaki tartışma büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü.

AVM'deki olaya müdahale eden iki polis memuru ilk önce gençleri ayırdı. Daha sonra beyaz tenli gence herhangi bir müdahalede bulunmayan polis memurları, siyahi genci yüzüstü yere yatırarak diziyle sırtına bastırdı ve ellerini kelepçeledi.

Hafta sonu yaşanan olay, sosyal medyada yayıldı ve tepkilere neden oldu.

Bu nasıl kavga ayırmak? ABD'de polisin siyahi gence müdahalesi tepkilere neden oldu | Video

New Jersey Valisi Phil Murphy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Bu polis memurlarının farklı ırklara farklı muamele etmiş gibi görünmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Murphy, "Kolluk kuvvetleri ve hizmet ettikleri insanlar arasındaki güveni artırmaya kararlıyız." ifadesini kullandı.

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ABD polisinden skandal müdahale! Siyahi genci...
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