ABD polisinden skandal müdahale! Siyahi genci...

ABD'de polisin siyahi gence müdahalesi tepkilere neden oldu. Ülkenin New Jersey eyaletinde, polisin kavga eden biri siyahi biri beyaz iki gence farklı muamelesi sosyal medyada tepki çekti.

SİYAHİ GENCE SERT MÜDAHALE

New Jersey'de Bridgewater Commons adlı alışveriş merkezinde biri siyahi iki genç arasındaki tartışma büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü.