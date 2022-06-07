ABD polisinden yeni skandal! Boğulan adamı izlemekle yetindiler!

Buna rağmen suya atlayan Bickings, gölün ortalarına doğru yüzmeye başladı. Bir süre sonra su yutmaya başlayan Bickings yardım çağrısında bulundu. Kıyıda durarak kendisini izleyen polislere "Yardım edin, boğuluyorum" diye bağıran Bickings'in yanıtları ise çağrısız kaldı.

Polislerin vücut kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, çırpınan adama karşı kayıtsız kaldığı gözlenen polislerin "Senin için suya atlayacak değiliz" dediği duyuldu.