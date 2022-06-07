ABD polisinden yeni skandal! Boğulan adamı izlemekle yetindiler!

ABD polisinin insan hakları ihlalleri bitmek bilmiyor. Gözaltı olayları sırasında çok sayıda ölüm olayına imza atan polisler bu kez yardım çığlıklarını yanıtsız bıraktı.
Olay, ülkenin Arizona eyaletinde bulunan Tempe kentinde meydana geldi. 28 Mayıs sabahında, Tempe Gölü'nde bir tartışma olduğu ihbarını alan polis, olay yerine gitti.
KENDİSİNİ GÖLE ATTI
Gölün kıyısında, evsiz olduğu belirtilen 34 yaşındaki Sean Bickings ile eşi olduğu aktarılan bir kadının tartışma yaşadığına şahit olan polis memurları duruma müdahale etti. Herhangi bir şiddet olayı meydana gelmezken polisin sözlü uyarısıyla çift tartışmaya nokta koydu.
Kimlik kontrolü yapan polislerin duraksamasıyla, sokaklarda yaşadığı bilinen Bickings kendisini göle attı. Atlamadan önce polislere "Gitmekte serbest miyim?" sorusunu yönelten adama polisler "Gölde yüzmen yasak" yanıtını verdi.
Buna rağmen suya atlayan Bickings, gölün ortalarına doğru yüzmeye başladı. Bir süre sonra su yutmaya başlayan Bickings yardım çağrısında bulundu. Kıyıda durarak kendisini izleyen polislere "Yardım edin, boğuluyorum" diye bağıran Bickings'in yanıtları ise çağrısız kaldı.
Polislerin vücut kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, çırpınan adama karşı kayıtsız kaldığı gözlenen polislerin "Senin için suya atlayacak değiliz" dediği duyuldu.
Çaresizce "Boğuluyorum, bana yardım edin!" diye bağıran Bickings'e yardım etmeyen polislere ise eşi tepki gösterdi. 3 polis memuruna da adamı kurtarmaları için yalvaran kadının çabaları sonuçsuz kaldı.
Bu sırada köprünün üzerinde Bickings'i izlemeye devam eden polislerin oldukça soğukkanlı olduğu belirtildi.
Bir süre sonra tamamen sulara gömülen Bickings'in cansız bedeni ise ancak saatler sonra olay yerine gelen güvenlik botu tarafından sudan çıkarıldı.
Evsiz adamın boğularak yaşamını yitirdiği açıklanırken isimleri belirtilmeyen 3 polis memurunun ceza almadan yalnızca idari izne çıkarılması ülke genelinde büyük tepkiye neden oldu.