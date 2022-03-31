ABD: Putin’i yanıltıyorlar

BEYAZ Saray Sözcüsü Kate Bedingfield, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanlarının korkudan Rus ordusunun Ukrayna'daki zaaflarını Putin'e anlatamadığını söyledi. İngiltere istihbaratına göre de Ukrayna'da morali bozuk Rus askerleri emirlere itaat etmiyor. İngiltere Elektronik İstihbarat Servisi Başkanı Jeremy Fleming, Putin'in Ukrayna'daki durumu 'çok yanlış hesapladığının' net olduğunu söyledi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ise ABD Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon'un Rusya'da olan bitenle ilgili gerçek bir bilgisinin olmadığını kaydetti.