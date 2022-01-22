ABD-Rusya arasında gerilimi tırmandırmıştı: Askeri sevkiyat Ukrayna’da!

ABD'nin Kiev Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, yakın zamanda ABD Başkanı Joe Biden tarafından Ukrayna'ya yönlendirilen yardımın ilk sevkiyatının Ukrayna'ya ulaştığı belirtildi.

SEVKİYATIN İÇİNDE NAKİT DESTEK DE VAR

Büyükelçiliğin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, ABD Başkanı Biden tarafından Ukrayna'ya yönlendirilen yardımın ilk sevkiyatının Ukrayna'ya ulaştığı belirtilerek, mühimmat da dahil olmak üzere 200 bin pounda yakın yardım içerdiği ifade edildi.