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Giriş Tarihi: 17.8.2022 12:07 Son Güncelleme: 17.8.2022 13:08

ABD Rusya arasında nükleer savaş gerilimi! ‘Milyarlarca insan ölecek’

İHA
ABD Rusya arasında nükleer savaş gerilimi! ‘Milyarlarca insan ölecek’

Rusya Ukrayna savaşının başlamasının ardından tüm dünyayı felaket korkusu sardı. Son haftalarda Çin-Tayvan geriliminin de tırmanmasıyla beraber nükleer savaş ihtimalleri giderek daha sık dile getiriliyor. Sık sık yeni bir dünya savaşının yaşanması gündeme gelirken, nükleer çatışmaların doğuracağı sonuçlar da daha çok konuşulur oldu

ABD'de bulunan Rutgers Üniversitesindeki araştırmacılar, ABD ile Rusya arasında çıkabilecek bir nükleer savaş sonrasındaki yıllarda, arz kesintisi yaşandığında büyük yıkım yaşanabileceğini belirtti.

İNSANLAR GÜNEŞ'İ GÖREMEYECEK

Araştırmacılar tarafından, yanan şehirlerden gelen kül ve kurumların atmosfere girip güneş ışığını engellediği için 5 milyardan fazla insanın ölebileceği ifade edildi.

SICAKLIKLAR GİDEREK DÜŞECEK

Nature Food dergisinde yayımlanan araştırmaya göre; yerel altyapının tahribatı, nükleer etkisinde yaşanacak kışın, gıda ürünleri üzerindeki etkisini daha da artacak.

Yanan şehirlerden gelen külün atmosfere girdiğinde oluşturduğu soğutma etkisi bir veya iki yıl içinde zirve yapacak, fakat sıcaklıktaki düşüş on yıldan fazla sürecek ve yağışlar azalacak.

KITLIK VE AÇLIK MİLYARLARI ETKİLEYECEK

Araştırmacılar; ABD, Çin, Almanya ve Birleşik Krallık gibi büyük gıda üreticilerinin üzerindeki duman ve kül bulutları, dünyanın gıda arzında yüzde 90'lık bir düşüşe sebep olacağını ifade etti.

ABD ve Rusya, nükleer savaşta yok olmasa bile, gıda üretim kapasiteleri bozulacak. Gıda ithalatına bel bağlayan ülkeler için durum iki kat yıkıcı olacak.

Ayrıca araştırmacılar, nükleer etkisi altında geçecek kışın 2 milyar insanın açlığına yol açabileceğini belirtti.

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ABD Rusya arasında nükleer savaş gerilimi! ‘Milyarlarca insan ölecek’
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