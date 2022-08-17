ABD Rusya arasında nükleer savaş gerilimi! ‘Milyarlarca insan ölecek’

SICAKLIKLAR GİDEREK DÜŞECEK

Nature Food dergisinde yayımlanan araştırmaya göre; yerel altyapının tahribatı, nükleer etkisinde yaşanacak kışın, gıda ürünleri üzerindeki etkisini daha da artacak.

Yanan şehirlerden gelen külün atmosfere girdiğinde oluşturduğu soğutma etkisi bir veya iki yıl içinde zirve yapacak, fakat sıcaklıktaki düşüş on yıldan fazla sürecek ve yağışlar azalacak.