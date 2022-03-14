ABD: Rusya Çin’den askeri teçhizat istedi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 18'inci gününe girdi. ABD basınında yer alan haberlerde, ABD'li yetkililerin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başlamasından bu yana Çin'den askeri teçhizat ve çeşitli yardımlar talep ettiğine yönelik iddialarına yer verildi.

Rusya'nın Çin'den ne istediği hakkında ayrıntı vermeyen ABD'li yetkililer, Çin'in Rusya'ya yardım etmeye hazır olabileceğine dair bazı işaretler olduğunu ve ABD'nin müttefikleri ile bu konuyu ele almayı planladığı ifade edildi.

ABD'li yetkililer ayrıca, Rusya'nın envanterindeki bazı silahların tükenmekte olduğuna dair işaretler olduğunu öne sürdü.