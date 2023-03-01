ABD: Rusya nükleer silah yarışına girecek durumda değil

Nükleer istikrarın ABD ve dünya için önemli olduğuna vurgu yapan Kahl, "Ancak dürüst olmak gerekirse Rusya sınırsız bir nükleer silah yarışına girecek pozisyonda değil. Özellikle de savaşın orduya getirdiği yük, ihracat kontrollerine yönelik yaptırımları dikkate aldığımızda bunun için paraları yok. Bunun, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in) bazı retorik manşetler üretme yöntemi olduğunu düşünüyorum. Pratikte durumu değiştirmedi." yorumunu yaptı.

ABD'li müsteşar diğer taraftan Rusya'nın elinde çok fazla nükleer silah bulunduğunu ve bu kapasitenin Rusya'yı tehlikeli hale getirdiğini dile getirdi.

Rusya'yı en üst seviyede nükleer silah kullanmaya karşı uyardıklarını belirten Kahl, "Nükleer silahın herhangi bir şekilde kullanımının dünyayı değiştiren bir adım olacağını ve Rusya'nın şimdiye dek görebileceği en ağır sonuçlarla karşı karşıya kalacağını açıkça belirttik. Ayrıca, Rusya o eşiği atlarsa şu anda tabi olduğumuz pek çok sınırlama ortadan kalkmış olacak. Ancak iyi haber şu ki Rusya'nın bunu yapacağına ihtimal vermiyorum." değerlendirmesinde bulundu.