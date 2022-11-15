ABD, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik füze saldırılarını kınadı

Jake Sullivan, yazılı açıklamasında, "ABD, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik en son düzenlediği füze saldırılarını kınıyor. Bu füzelerin Kiev'de ve ülkenin başka bölgelerinde insanların yaşadığı binalara isabet ettiği görülüyor." ifadesini kullandı.

Dünya liderlerinin Bali'deki G20 Zirvesinde insan hayatına ilişkin önemli konuları görüşürken, Rusya'nın Ukrayna halkının hayatını tehlikeye attığının ve temel altyapısını vurduğunun unutulmaması gerektiğini vurgulayan Sullivan, "Rusya'nın bu saldırıları ancak Putin'in savaşının istikrarı bozucu etkisi konusunda G20'deki endişeleri derinleştirmeye hizmet edecektir." görüşünü paylaştı.

Sullivan, ABD'nin her zaman Ukrayna halkının yanında olduğunu belirterek, ABD ve ortaklarının Ukrayna'ya hava savunma sistemleri dahil her türlü desteği sağlayacağını vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ülke çapında çoğunlukla enerji altyapısına yönelik 85 füze saldırısı düzenlediğini bildirmişti.