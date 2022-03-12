ABD Rusya’ya karşı sosyal medya savaşı veriyor! TikTok ünlüleri eğitime alındı

Rusya Ukrayna savaşı, kesilmeyen sıcak çatışmalarla devam ediyor. Savaşta 17'nci güne girilirken ateşkes ve barış ihtimali de henüz gündeme gelmiş değil. Ukrayna'da savaştan kaçan milyonlar komşu ülkelere sığınırken, ülkede kalan sivillerin çoğu yaşamını sığınaklarda sürdürüyor.
Ukraynalı kullanıcılar, sosyal medyada savaşın yıkımıyla ilgili paylaşımlarda bulunurken ABD'den kritik bir sosyal medya adımı geldi.
Beyaz Saray'ın Ukrayna savaşı konusunda TikTok'taki ünlülere Ukrayna savaşı konusunda brifing verdiği belirtildi.
TİKTOK ÜNLÜLERİNE STRATEJİK HEDEFLER ANLATILDI
Washington Post'un haberine göre, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ve Ulusal Güvenlik Konseyi ekibi dün öğleden sonra TikTok'ta en çok takipçili hesaplar arasında bulunan 30 hesabın sahibiyle Zoom üzerinden bir araya geldi.
Toplantıda Beyaz Saray ekibi, katılımcılara Ukrayna savaşındaki son gelişmeler, ABD'nin stratejik hedefleri ve Ukrayna'ya ulaştırılan yardımlar konusunda bilgi verdi.
Beyaz Saray'ın son dönemde Ukrayna savaşı konusundaki bilgilerin yayılmasında Tiktok'un önemini fark ettiği ve bu toplantıyı da Z kuşağına doğru bir şekilde ulaşmak için yaptığı aktarıldı.
FACEBOOK RUS KARŞITI PROPAGANDAYA ONAY VERMİŞTİ
Beyaz Saray'ın bu eğitimi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sosyal medya platformlarını sahte ve manipülatif paylaşımlara izin verdikleri gerekçesiyle eleştirmesinin ardından geldi.
Facebook ve Instagram'ın ana şirketi Meta'nın İletişim Direktörü Andy Stone, dün yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaşa destek veren Ruslar ve savaşa katılan Rus askerlerine karşı şiddet içerikli mesajlara izin vereceklerini söylemişti.Facebook’tan 'ölüm mesajları'na onay! Rusya kararı büyük tepki çekti