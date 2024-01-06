ABD Savunma Bakanı ‘gizlice’ hastaneye kaldırılmış!

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Savunma Bakanı Lloyd Austin'in 1 Ocak'ta hastaneye kaldırıldığını, durumunun iyi olduğunu bildirdi. Pentagon Sözcüsü Pat Ryder, Bakan Austin'in sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ryder, Austin'in geçirdiği bir operasyonun ardından ortaya çıkan komplikasyonlar nedeniyle 1 Ocak'ta hastaneye kaldırıldığını belirtti. Austin'in iyileşme sürecinin iyi gittiğini ifade eden Ryder, Bakan'ın görevinin başına dönmesinin beklendiğinin altını çizdi.

DURUMUN GEÇ AÇIKLANMASI TEPKİYLE KARŞILANDI

Savunma Bakanlığını takip eden medya kuruluşlarını temsil eden Pentagon Basın Topluluğu, durumun geç bildirilmesiyle ilgili "endişelerini" ifade etti.

Topluluk tarafından yapılan yazılı açıklamada, kamuoyunun bu gibi durumları bilmeye hakkı olduğu vurgulanarak Pentagon'un kamuoyunu günler sonra bilgilendirmesi "rezalet" olarak nitelendirildi.

CNN'ne göre, bunun üzerine Ryder, tıbbi gizliliği gerekçe göstererek başka faktörleri de göz önünde bulundurmaları gerektiğini belirtti.