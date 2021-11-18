ABD Savunma Bakanı: Putin’in niyetleri konusunda kaygılıyız

İran'ın, son günlerde ABD gemilerini taciz ettiği anımsatılarak, bu konuda ABD'nin sabrının sınırının ve kırmızı çizgisinin ne olduğunun sorulması üzerine Austin, kırmızı çizgilerden bahsetmenin faydalı olmadığını ancak İran'ın tehlikeli faaliyetlerinin herkesi etkilediğini ve rahatsız ettiğini dile getirdi.

Austin, "Daha önce de söylediğim gibi menfaatlerimizi ve ortaklarımızı savunma konusunda tereddüt etmeyeceğiz. Buna hem bağlıyız hem de kabiliyetimiz var. Her zaman sağduyulu olmaya çalışıyoruz ama kimse kendimizi, menfaatlerimizi ve ortaklarımızı savunmayacağımızı sanmasın." değerlendirmesinde bulundu.