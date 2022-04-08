ABD senatosunda kuduz tilki krizi! 9 kişiyi ısırdı...

ABD'nin başkenti Washington'da kuduz bir tilki 5 Nisan'da bir kongre üyesi ve bir gazeteci dahil olmak üzere dokuz kişiyi ısırdı. Temsilciler Meclisi yerleşkesinde yaşayan tilki ve kuduz olduğu tespit edilen 3 yavrusu uyutuldu. Yetkililer, yaralı veya hasta tilkilerle karşılaşan veya ısırılan kişileri hastaneye başvurmaları konusunda uyardı.