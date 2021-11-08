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Giriş Tarihi: 8.11.2021 09:36 Son Güncelleme: 8.11.2021 09:50

ABD, seyahat yasağını kaldırdı

AA
ABD, seyahat yasağını kaldırdı

ABD'nin, koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 20 aydır uyguladığı seyahat yasağını aşı yaptırmış olmak şartıyla kaldırdığı bildirildi.

ABD, bugünden itibaren havalimanları ve kara yolu sınırlarında aşılarını tamamlamış yolcuları kabul etmeye başlayarak eski Başkan Donald Trump yönetimine kadar uzanan Kovid-19 kısıtlamalarına son verdi.

Yeni uygulamaya göre, ABD'ye girmek isteyen yolcuların aşı olduklarını kanıtlamaları ve negatif test sonucu almaları gerekiyor. Meksika ve Kanada'dan kara yoluyla gelen ziyaretçilerden Kovid-19 testi istenmeyecek.

UÇUŞLARIN ARTMASI BEKLENİYOR

Yasağın kalkmasıyla Avrupa ve diğer bölgelerden uçuşların artması bekleniyor. Seyahat verileri ve analiz şirketi Cirium'a göre, ABD ve İngiltere arasındaki uçuşlar geçen aya göre yüzde 21 arttı.

Yeni düzenlemenin salgından önce kara yoluyla giriş çıkışların yoğun olduğu Kanada ve Meksika sınırlarında büyük hareketliliğe neden olacağı ifade edildi.

Hava yolu taşımacılığıyla ABD'ye girmek isteyen yolcuların kimlik bilgilerini aşı kartlarıyla eşleştirmeleri istenecek, tamamen aşılandığını ispat edemeyen yolcular ihlal başına 35 bin dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.

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ABD, seyahat yasağını kaldırdı
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