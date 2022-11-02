ABD Sınır Devriyesi göçmenlere ateş açtı

Görgü tanıkları, göçmenlerin arasında bir kadının ateşli silah kullandığını iddia ederken, ABD Sınır Devriyesi ekiplerinin müdahalesi sonrası göçmenlerin kaçtığı ve Meksika'ya geri döndüğünü ifade etti.



Geçtiğimiz ayın başlarında ABD ve Meksikalı yetkililerin ortak açıklamasıyla ABD hükümetinin ülkeye hava yoluyla gelen 24 bin Venezuelalı göçmene insani vize vereceği bildirilmişti.

Ancak ABD'li yetkililer, kara yoluyla ülkeye girenleri geri çevireceklerini ifade etmiş, Meksika hükümeti de gönderilen göçmenleri geri almayı kabul etmişti.