ABD Temsilciler Meclisi Amerikan askerlerinin Suriye’den çekilmesini oyladı

Cumhuriyetçi Milletvekili Matt Gaetz, Amerikalıların Suriye'nin nasıl büyük güçlerin rekabet sahası haline geldiğini merak edebileceklerini belirterek, Suriye'de oluşan karmaşık denkleme işaret etti.

Suriye rejiminin kendi halkına ateş açmasıyla başlayan olaylarda Körfez ülkelerinin muhalefete verdiği desteği hatırlatan Gaetz, İran'ın da Suriye'yi desteklemekle kalmayıp Hizbullah'ı da sahaya sürdüğünü ve Suriye'yi işgal ettiğini kaydetti. Gaetz, Rusya'nın da devreye girerek bu sayede Doğu Akdeniz'e inmek suretiyle tabloyu daha da karmaşık hale getirdiğini söyledi.

"NATO MÜTTEFİKİ TÜRKİYE" VURGUSU

Gaetz, Suriye'de bulunan PKK/YPG güçlerini kastederek, "Bütün bunların üstüne Suriye'ye savaş ilan eden Kürtler ortaya çıktı ve durumu daha da karmaşık hale getiren ise Kürtlerin NATO müttefikimiz Türkiye ile de çatışma halinde olması." ifadelerini kullandı.