ABD Temsilciler Meclisi’nde 4. turda da başkan seçilemedi

Cumhuriyetçilerin çoğunluk lideri Kevin McCarthy son olarak partisinden 202 kişinin oyunu almış, muhafazakar Cumhuriyetçilerin 20'si ise Jim Jordan'a oy vererek McCarthy'nin çoğunluğu elde etmesine izin vermemişti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump da Temsilciler Meclisinde dün üç kez üst üste yapılan oylamada meclis başkanı olmak için kendi partisinden yeterli çoğunluğu elde edemeyen McCarthy'e oy verme çağrısı yapmıştı.

ABD Temsilciler Meclisinde son 100 yılda ilk kez, 3 oylamada da başkan seçilmek için yeterli çoğunluğa ulaşılamamıştı.

TEMSİLCİLER MECLİSİ VE CUMHURİYETÇİLER, 100 YILIN EN BÜYÜK KRİZLERİNDEN BİRİNİ YAŞADI

Dün yapılan oylamalarda, başkan adaylarından Jim Jordan'ın kendisi dahil Cumhuriyetçi üyelerin birçoğu "birlik" çağrısı yaparken, McCarthy'e karşı olan bir grup muhafazakar Cumhuriyetçinin karşı oy vermeye devam etmesi oylama işlemini kilitlemişti.

McCarthy, kendi partisinden yeterli sayıda milletvekilini ikna edemediği için son 100 yılda Temsilciler Meclisi başkanlık seçimlerini 3 turda da kazanamayan ilk çoğunluk lideri konumuna düşmüştü.

ABD'de Temsilciler Meclisi Başkanı, devlet başkanı ve başkan yardımcısından sonra protokolde üçüncü sırada yer alması bakımından önem arz ediyor.