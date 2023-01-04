ABD Temsilciler Meclisinde başkan seçimi krizi devam ediyor

TEMSİLCİLER MECLİSİ VE CUMHURİYETÇİLER 100 YILIN EN BÜYÜK KRİZLERİNDEN BİRİYLE KARŞI KARŞIYA

ABD Temsilciler Meclisinde son 100 yıldır ilk kez, yapılan üç oylamada da yeterli çoğunluğa ulaşılamadığı için meclis başkanı seçilemiyor.

Cumhuriyetçiler arasındaki bölünmüşlüğü ortaya seren başkanlık seçimleri için dördüncü turun yapılması bekleniyor.

Jim Jordan'ın kendisi dahil Cumhuriyetçi üyelerin birçoğu "birlik" çağrısı yaparken, McCarthy'e karşı olan bir grup Cumhuriyetçinin karşı oy vermeye devam etmesi bekleniyor.

McCarthy, kendi partisinden yeterli sayıda milletvekilini ikna edemediği için son 100 yılda Temsilciler Meclisi başkanlık seçimlerini üç turda da kazanamayan ilk çoğunluk lideri olarak kayıtlara geçti.

ABD'de Temsilciler Meclisi Başkanı, devlet başkanı ve başkan yardımcısından sonra protokolde üçüncü sırada yer alması bakımından önem arz ediyor.