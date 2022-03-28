ABD terörist sevdasından vazgeçmiyor: YPG/PKK’nın faydalandığı eğit-donat fonuna 542 milyon dolar!

ABD TERÖRİSTLERE MUSLUĞU AÇTI: 542 MİLYON DOLAR!

Aynı belgede "DEAŞ ile mücadele Irak ve Suriye eğit-donat fonu" için 542 milyon doların talep edildiği belirtildi.

Belgede bu miktarın ne kadarının Irak ordusuna, ne kadarının Suriye'de YPG/PKK terör örgütünün de dahil olduğu gruplara sağlanacağı belirtilmedi.