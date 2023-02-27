ABD: Türk yetkililer muhteşem iş çıkarıyor

ABD, Hatay'da 100 yatak kapasiteli sahra hastanesi kurma çalışmalarına başladı. Yoğun bakım ve ameliyathanenin de yer alacağı hastanenin kurulumu bittikten sonra Türk Sağlık Bakanlığı'na devredilecek. "Türk hükümetinin talebiyle ihtiyacı olan kişilere de yardım malzemeleri getirdik" diyen ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Afet Müdahale Ekibi (DART) Başkanı Stephen Allen, Türk Sağlık Bakanlığı'nın direktifleriyle çalıştıklarını belirtti. Allen, "Afetin ortasında bile Türk Sağlık Bakanlığı yetkilileri muhteşem bir iş çıkarıyorlar. Tüm ekipleriyle birlikte etkin bir biçimde çalışıyorlar. Bizim için sizlere yardım etmek büyük bir onur" dedi. Allen ayrıca, zor zamanda kendilerine gösterilen yardımseverlik için Türk yetkililere teşekkür etti.ABD'de Türk Amerikan toplumunun, depremzedelere konut tedariki için sosyal medya platformları üzerinden yaptığı ortak yayında 431 bin dolar yardım toplandı.Türkmenistan'dan depremzedeler için 130 yatak daha gönderildi.Özbekistanlı genç kızlar, depremzedelere çeyizlik yorganlarını gönderdi.Somali'deki Türkiye Diyanet Vakfı Şeyh Sufi İmam Hatip Lisesi, 2 bin dolar bağışta bulundu.Alman rock grubu Toten Hosen'in depremlerden zarar görenlerle dayanışma için düzenlediği konserde, 1 milyon avronun üzerinde para toplandı.