ABD Ukrayna’ya uzun menzilli füze vermeyecek

ABD'NİN UKRAYNA'YA AMERİKAN SAVAŞ UÇAKLARINI SAĞLAMA İDDİALARI

Washington'da son günlerde ABD'nin Ukrayna ordusuna pilotluk eğitimi vereceği ve sonrasında da ABD uçaklarını sağlayacağı iddiaları tartışılıyor.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'den sonra Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby ve üst düzey Pentagon yetkililerine de bu konu soruldu.

Kirby, "Savunma Bakanlığı Ukrayna'ya savaş uçakları vermek konusunda istikşafi çalışmalar yapıyor. Ama bu hemen veya kısa süre içerisinde yapılacak bir şey olmayacak. Çünkü özellikle de gelişmiş bir uçağı üzerindeki kompleks sensör, sistem ve silah kabiliyetiyle entegre etmek oldukça zor bir çaba. Bu öyle hemen olacak bir şey değil." dedi.

Aynı konu Savunma Bakanlığında Ukrayna'ya verilecek yardımlarla ilgili brifing düzenleyen üst düzet bir Pentagon yetkilisine de soruldu.

Yetkili, bu konuda şu aşamada verilmiş bir karar olmadığını, Kirby'nin yorumları üzerine değerlendirmelerde bulunmayacağını söyledi.

Austin'de 20 Temmuz'da düzenlediği bir basın toplantısında, bu konuda gelecekte değerlendirme yapabileceklerini ancak henüz Ukrayna ordusuna pilotluk eğitimi vermek ve uçak sağlamak gibi bir kararın söz konusu olmadığını dile getirdi.