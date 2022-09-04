ABD, Ürdün’de askeri tatbikat başlattı

Tatbikat, ABD Merkez Komutanlığı'nın bölgedeki en güçlü ve güvenilir ortaklarından Ürdün Silahlı Kuvvetleri ile ABD askeri ilişkisinin en önemli olayı olarak kabul ediliyor.

Bu arada, açıklamada ABD, Tatbikat ve Eğitim Direktörü Binbaşı General Steven J. deMilliano'nun şu ifadelerine yer verildi: