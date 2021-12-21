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Giriş Tarihi: 21.12.2021 00:12

ABD vatandaşlarını uyardı: Ukrayna'ya seyahat etmeyin!

AA
ABD vatandaşlarını uyardı: Ukrayna’ya seyahat etmeyin!

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD vatandaşlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve Rusya'nın tehditleri nedeniyle Ukrayna'ya "seyahat etmeyin" uyarısı yaptı. Yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı önemli bir askeri harekat planladığına dair haberler ve Ukrayna'da güvenlik koşullarının öngörülemez olduğu hatırlatması yapıldı

ABD Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, Ukrayna'ya yönelik yayımlanan seyahat uyarısında, bu ülkenin durumunun "Kategori 4-Seyahat Etmeyin" olarak güncellediği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu uyarıya Kovid-19 salgınının yanı sıra Rusya'nın artan tehdidi, bazı bölgelerde artan sivil huzursuzluk ve suç riski gerekçe gösterildi.

Dışişleri Bakanlığının ülkeye yönelik değerlendirmesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ABD vatandaşları, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı önemli bir askeri harekat planladığına dair haberlerin farkında olmalıdır. ABD vatandaşlarına ayrıca özellikle Ukrayna sınırları boyunca, Rusya tarafından işgal edilen Kırım'da ve Rusya tarafından kontrol edilen doğu Ukrayna'da güvenlik koşullarının öngörülemez olduğu ve çok az farkla bozulabileceği hatırlatılıyor."

Açıklamada, Ukrayna'ya gitmek durumunda olan ABD vatandaşlarına ise Rus askeri harekatının muhtemel olabileceği bölgelerde ve Rusya'nın kontrolü altındaki Kırım, Donetsk ve Luhansk gibi bölgelerde konsolosluk hizmetlerinin de ciddi şekilde etkilendiği uyarısı yapıldı.

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ABD vatandaşlarını uyardı: Ukrayna'ya seyahat etmeyin!
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